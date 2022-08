Tchad : les élites du Logone Occidental se penchent sur les 5% des revenus pétroliers

L'atelier doit permettre de prendre une grande décision : dégager un consensus pour mettre en place des entités efficaces et compétentes pour une bonne gouvernance des 5% de la province. Et ce, en vue de permettre à la province de décoller sur tous les plans.



La mise en place du comité de gestion des 5% de la province n'a été effective qu'à la faveur de la récente et première visite officielle du président de la transition Mahamat Idriss Deby. Le 1er juillet 2022, un décret a été signé, fixant les grandes lignes pour la mise en place et la gestion des organes du comité de 5% de toutes les zones pétrolières.



En octobre 2003, le pétrole a jailli au Tchad vec l'inauguration des installations pétrolières du bassin de Doba. Dans le Logone Occidental, les recherches ont permis d'entamer l'exploitation pétrolière en 2006 en commençant par le puits de Bémangra, dans le département de Gueni, puis trois autres puits à Kiagor dans le département de Ngourkosso.