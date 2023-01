Tchad : les enfants à la rue de Balimba reçoivent une assistance

Selon la présidente de l'association Urgence Contre la Faim de la section de la province du Moyen-Chari, Koumbaye Mahamat Souleymane, ces enfants ont besoin de toute l'aide possible. Elle espère que d'autres associations et personnes de bonne volonté se joindront à cette cause pour soutenir ces enfants qui souffrent.



Le responsable du centre, Nguémadji Noubadingar, a remercié les donateurs pour leur générosité envers les enfants de ce centre. Il a également souligné que, en raison de la hausse des prix, il est de plus en plus difficile de subvenir aux besoins alimentaires et médicaux des enfants.



Il a lancé un appel aux personnes de bonne volonté et au ministère du Genre et de la Solidarité nationale, pour qu'ils portent une attention particulière à ce centre qui a formé de nombreux jeunes de la rue devenus des personnes ressources.



L'association Urgence Contre la Faim de Sarh est fière de soutenir les enfants de ce centre de Balimba et espère que d'autres organisations et individus suivront leur exemple pour aider ces enfants à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent.