Tchad : les enfants abandonnés reçoivent une aide de l'Association Avenir à Abéché

L'association Avenir des jeunes du Dar Ouaddaï a fait ce vendredi 29 mars 2024, un don au profit des enfants orphelins admis au centre orphelinat Bakana Assalam, sis au quartier Kamina 2, dans le premier arrondissement de la ville d'Abéché.



C'est un don composé de quelques cartons de savon, de détergent et des couches pour enfants.



Selon le président de l'association Ousmane Abdelrahim, ce geste que son organisation vient de poser, au profit des bébés orphelins et abandonnés, permettra à leurs mamans d'alléger leur souffrance un tant soit peu.



Pour lui, l'association est apolitique et œuvre dans le domaine social, afin de venir en aide aux personnes vulnérables. Il rappelle que dans les jours à venir, d'autres actions caritatives seront menées à travers la ville d'Abéché.



Le responsable du centre orphelinat Bakana Assalam, Mouadjimbaye Mbaïkette a, au nom des bénéficiaires, tenu à exprimer ses sincères remerciements aux membres de l'association, pour leur geste si louable, qui sans nul doute, donnera du sourire aux enfants et à leurs mamans.



Il souhaite que cet acte de bienfaisance et de générosité puisse être suivi par d'autres associations de la place et par des personnes de bonne volonté.