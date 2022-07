Tchad : les enfants de parents alcooliques, des victimes muettes

Le sujet des enfants dont les parents sont alcooliques est peu évoqué, et souvent considéré comme indésirable. Pourtant, ces enfants, dont les parents sont accrochés à l'alcool, vivent un calvaire.



Au lieu d'avoir des parents épris de sagesse et de bonne éducation, certains enfants sont condamnés à vivre avec des adultes ivrognes, sans qu’ils ne se soucient de ces derniers. L'enfant est considéré comme une bénédiction, une grâce et une faveur divine, cependant en cas de dérapage d'éducation, c'est toute la société qui en paie le prix.



C'est le cas des enfants aux parents alcooliques, qui grandissent sans culture, éducation et avec maltraitance. C'est une triste réalité qui se passe dans certaines zones reculées de la ville. Papa et maman passent la moitié de leurs journées au cabaret, et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, c'est notamment le cas d'une famille à Digo dans le 7ème arrondissement de la ville de Ndjamena.



En effet, Bruno est un enfant de 9 ans qui décrit ses parents de la manière suivante : « maman fait la bili-bili et papa boit toujours ». Quel avenir est donc réservé aux enfants qui grandissent avec des parents alcooliques ? Ne sont-ils pas un danger pour la société ? Ces interrogations restent sans réponse.



Pourtant, la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux et la préservation de la santé, la moralité et l’éducation. Dans ce cas, quelle éducation inculquer à un enfant élevé dans un foyer alcoolique ?



Cela explique en partie les enfants de la rue, livrés à eux-mêmes et en proie à la délinquance juvénile, la prostitution des adolescentes, ainsi que des grossesses non désirées des jeunes filles. En ce sens, la protection de l'enfance au Tchad est un échec.



Ainsi, « le résultat d'une éducation des parents alcooliques a de sérieuses conséquences sur l'enfant, risquant à son tour de développer une addiction à l’alcool », explique Amadou Abdel, diplômé en sociologie à l'université de Ndjamena. Selon Vincent, un étudiant en sciences de l'éducation, « le Tchad fait face à des parents irresponsable alcooliques, piétinant la loi qui protège les enfants ».



Les actions pour la protection des enfants doivent se multiplier, car ce n'est pas des enfants bien portant qui ont besoin de protection. En raison du manque d’éducation et de protection des enfants, c'est la société qui en paie les frais. Cela étant, l'éducation d'un enfant est en partie l'affaire de ses parents, en revanche sa vie est l'affaire de tous.