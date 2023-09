Tchad : les enseignants du Kanem invités à rejoindre leurs postes pour la rentrée scolaire

La rentrée scolaire pour l'année 2023-2024 est imminente, avec une date de début des cours fixée au 2 octobre 2023. Dans ce contexte, le Délégué Provincial de l'Éducation Nationale du Kanem exhorte tous les enseignants à regagner leur lieu de service dès que possible afin de se préparer pour le début des cours.



Pour les enseignants de l'État qui sont encore en déplacement à N'Djamena ou ailleurs, un délai d'une semaine leur est accordé pour rejoindre leur poste d'affectation. Au-delà de ce délai, des mesures administratives et disciplinaires seront prises à leur encontre en cas d'absence prolongée.



Le Délégué Provincial donne également des instructions strictes aux Inspecteurs Départementaux, aux Inspecteurs Pédagogiques de l'enseignement primaire, ainsi qu'aux chefs des établissements primaires, moyens, et secondaires, pour qu'ils veillent scrupuleusement à la présence effective des enseignants qui leur sont assignés.