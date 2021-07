Tchad : les épreuves de l’examen de certification des agents sanitaires et sociaux démarrent le 26 juillet

Les épreuves pratiques de l’examen national de certification 2021, des agents sanitaires et sociaux des institutions publiques et privées, démarrent à partir du 26 juillet, annonce un communiqué officiel du président du Jury, Dr. Yam-Madji Aliace Djitaingar.



Les centres retenus sont : Ndjamena, Abéché, Biltine, Moundou et Sarh.



Il est demandé aux candidats de se rapprocher de leur centre d’examen, avant la date des épreuves, avec l’obligation de présenter leurs pièces d’identités.