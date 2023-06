Tchad : les épreuves du baccalauréat lancées dans la sérénité à Bongor, Mao, Ati et Bokoro

Lancement officiel des épreuves du baccalauréat au centre de Mao



La cérémonie de lancement du baccalauréat, pour la session de juin 2023, a eu lieu ce lundi 19 juin 2023 à Mao, dans la province du Kanem. Présidée par le Gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, cette cérémonie a réuni les autorités administratives et militaires locales.



Au centre de Mao, ce sont 409 candidats répartis en trois séries (A4, D et AA) qui ont composé le baccalauréat. Le gouverneur Issaka Hassan Jogoï a conseillé aux candidats d'être attentifs, respectueux et de travailler dur, sans recourir à la tricherie.