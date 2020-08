Tchad : les épreuves du baccalauréat lancées

Les épreuves du baccalauréat ont été lancées ce lundi matin à Koundoul par le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, et le ministre de l'Enseignement supérieur David Houdeingar.



Ils ont officiellement procédé à l'ouverture des sujets qui ont ensuite été distribués aux élèves. Dans les salles d'examen, les élèves sont munis de masques et respectent la distanciation sociale.



Cette année, des mesures exceptionnelles sont prises pour s'adapter au contexte de crise sanitaire lié à la pandémie de coronavirus.



Les épreuves sont prévues du 17 au 22 août 2020. L'effectif des candidats est de 87.500 dont 61% de la série A4



Détails à suivre.