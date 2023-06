Tchad : les épreuves du brevet d'études fondamentales lancées

Au total, il y a 4599 candidats, dont 1672 filles et 2927 garçons, répartis dans 16 centres de composition. Sept centres se trouvent dans la commune de Koumra et neuf centres sont répartis dans les différents départements.



Dans son discours, la déléguée a attiré l'attention des candidats sur l'importance de ne pas tricher, car les sujets sont basés sur le programme d'enseignement académique. Par la suite, elle a ouvert l'enveloppe contenant le premier sujet de rédaction : "Quelles sont les causes des conflits entre éleveurs et agriculteurs et proposez des pistes de solutions."



Il est essentiel que les candidats abordent ce sujet avec sérieux et réflexion, en fournissant des analyses approfondies des facteurs contribuant aux conflits et en proposant des solutions constructives. Cette épreuve offre une occasion de démontrer leurs connaissances et leurs compétences en matière de résolution de problèmes.



Le brevet des études fondamentales constitue une étape importante dans le parcours académique des élèves.