Tchad : les étudiants de Master abandonnés par les autorités

Les étudiants de Master de l'université N'Djamena, représentés par Mbaihondoum et Mamadjibeye Modeste, ont tenu ce jeudi une conférence de presse pour dénoncer leurs conditions d'études. Ces conditions "pénibles" rendent difficile l'avancement des travaux des étudiants qui ne savent à quel saint se vouer. Depuis lors, les complications ne cessent de s'accroître. Ces étudiants abandonnés à leur triste sort ont obtenu pour la première fois cette "maudite bourse d'études" vers la fin du Master 1. Ainsi, les étudiants se posent la question de savoir s'il s'agit d'une bourse de fin de formation ou réellement d'une bourse d'études.



Le calvaire des étudiants de cycle master s'étend à l'ensemble des 19 filières de l'université de N'Djamena, à savoir physique et chimie, mathématiques, biologie des organismes végétaux et animaux, économie et commerce international, science juridique et politique, science des langues, lettres modernes, pédagogie, géographie, philosophie, sociologie et histoire.



Ces indemnités sont une dépense de l'État tchadien et sont compilées sous un projet d'arrêté visé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, ainsi que les autres directions compétentes tel que la direction générale du budget, le contrôle financier et le secrétariat général du gouvernement, avant de devenir un arrêté définitif, rappellent-ils.



Ces indemnités sont directement imputées sur le budget général de l'État, ce qui donne droit à une reconnaissance et une prise en charge intégrale de ces étudiants par le gouvernement, via le centre National des Oeuvres Universitaires (CNOU), indiquent les étudiants.



Toutefois, ils déplorent un manque de volonté de la part de gouvernement dans l'accompagnement de ces derniers au cycle Master et dans leurs recherches.