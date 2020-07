Tchad : les étudiants de l'ENS et de l'INJS reçoivent des kits d'hygiène à N'Djamena

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le coordonnateur du Collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET), Hamlha Douksia, a organisé une campagne de sensibilisation et de distribution de kits d'hygiène à l'École nationale supérieure (ENS) et à l'Institut national de la Jeunesse et des sports (INJS).



Au cours de cette campagne, plusieurs élèves et étudiants ont été sensibilisés sur les dangers du Covid-19 au Tchad, mais aussi sur le respect des mesures barrières édictées par les autorités afin d'éradiquer cette pandémie.