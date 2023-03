Tchad : les étudiants de l'ISPM s'affrontent lors d'une compétition inter-départementale de foot

L'équipe du département d'exploitation de l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao a remporté le trophée inter-départemental de football de l'ISPM.



Le coup d'envoi de cette compétition a été donné ce mercredi 15 mars 2023, sur le terrain de l'Institut, par le directeur général, le Dr Mahamat Bichara Abderaman Tindy.



Au total, quatre équipes de différents départements de l'Institut ont participé à cette compétition sportive. Il s'agit des départements de génie chimique, d'exploitation, d'économie et gestion des hydrocarbures et de génie pétrolier.



L'équipe d'exploitation a remporté la victoire en battant celle de génie chimique par 3 buts à 0, au terme de l’épreuve de tirs au but.