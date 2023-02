Tchad : les étudiants de l'Université de Doba bénéficient désormais d'une connexion Internet haut débit

Après avoir doté son administration d'une connexion Internet haut débit par fibre optique lors de la première phase, les responsables de l'université ont décidé d'étendre l'accès à Internet aux salles de cours, aux amphithéâtres et même à la cour de l'université grâce à des points d'accès Wi-Fi.



Le Président de l'Université de Doba a déclaré que l'accès à Internet ne doit pas être considéré comme un luxe dans une institution d'enseignement et de recherche, ce qui a motivé la décision d'offrir cet accès aux étudiants. Il demande aux étudiants de faire un bon usage de cette connexion.



Les étudiants accueillent avec enthousiasme cette initiative qui leur permettra de mener à bien leurs recherches dans leurs domaines d'études respectifs. Avec cette nouvelle connexion Internet gratuite, l'Université de Doba offre à ses étudiants les moyens de réussir dans leurs études et de se préparer pour leur futur professionnel.