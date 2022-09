Tchad : les étudiants demandent des bus fonctionnels et une restauration de qualité pour la rentrée

Mahamat Saleh Ahmat Ali appelle le Centre national des oeuvres universitaires (CNOU) à augmenter le nombre de bus et améliorer la restauration. Plus globalement : améliorer les conditions d'études des étudiants.



Le gouvernement est exhorté à décanter la situation financières des prestataires pour un bon fonctionnement des restaurants universitaires. S'agissant des bus, le carburant doit être disponible en quantité suffisante.



Mahamat Saleh Ahmat Ali informe tous les étudiants que la rentrée académique est prévue le 15 septembre 2022 dans les différentes universités. Il leur demande de faire preuve de maturité dans les bus et sur les lieux d'études.



"L'UNET ne souhaiterait pas une élasticité de l’année, qui est même déjà élastique. Ce n’est qu’à la reprise le 15 septembre que débutera le second semestre de l’année académique 2021-2022", relève Mahamat Saleh Ahmat Ali.