Tchad : les événements de N’Djamena préoccupent le président de la Commission de l’UA

Dans un communiqué rendu public ce 29 février 2024, le président de la Commission de l’Union Africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat se prononce sur « les événements douloureux du 27 et 28 février 2024 au Tchad ».



En effet, le président de l’UA regrette profondément le recours à la violence qui a entraîné des morts et blessures d'hommes au Tchad. « Il prie pour que les âmes des morts reposent en paix. Il présente ses sincères condoléances aux familles des disparus, et souhaite prompt rétablissement aux blessés », peut-on lire.



Par ailleurs, le président de la Commission « réitère le principe immuable de l’Union Africaine, celui du règlement pacifique des différends et, à l’occasion, l’impérieuse nécessité pour le Tchad de renouer de façon authentique avec le dialogue inclusif de toutes les forces politiques, sociales, civiles et militaires, pour un avenir de stabilité, de démocratie et de prospérité partagée ».