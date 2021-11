Tchad : les femmes anti-clivage exhortent au non-boycott de la journée de prière du 28 novembre

L'Association des femmes anti-clivage (AFAC) se dit préoccupée par l'annonce de certaines organisations religieuses pour la non participation à la journée nationale de prière prévue le 28 novembre 2021.

La journée du 28 novembre a été instituée en 2011 par le feu président Idriss Deby, afin que les fidèles catholiques, protestants et musulmans se réunissent afin de prier pour la paix et la concorde nationale.



L'AFAC a effectué une descente ce 15 novembre 2021 au siège de l'Organisation internationale évangélique du réveil des églises (OIERE) de Walia, dans la commune du 9ème arrondissement pour s'enquérir de la situation interconfessionnelle.



La présidente de l'AFAC, Zenaba Florence Ngayena, a réitéré son engagement sur les questions relatives à l'implication des fidèles catholiques, protestants et musulmans pour la journée nationale de prière. Car, le maintien et la consolidation de la paix sont parmi les objectifs de l'AFAC, dit-elle. Elle a appelé les fidèles au pardon, au vivre ensemble et à la consolidation de l'unité nationale, en soutenant que "la paix n'a pas de prix".