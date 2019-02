Tchad : les femmes artistes veulent mettre en valeur leur potentiel

Le comité d’organisation de la semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) 2019, a animé, ce mercredi 20 février 2019 à l’institut français du Tchad, un point de presse relatif au lancement officiel des activités de la journée internationale de la femme. La journée sera focalisée sur les femmes artistes. Les activités commenceront à partir du 1er mars 2019.



La journée qui est placée cette année sous le thème « La promotion de la femme artistique », a pour objectif de mener des activités dans les structures culturelles de référence. Elle permettra aux acteurs de bénéficier de l’expertise avérée de la mise en valeur de la production artistique et de disposer d'un cadre adapté d'échange et de contribution favorisant l’identification des axes de développement et de promotion des activités artistiques et culturelles.



Vu la taille des évènements de la SENAFET en mars 2019, plusieurs activités sont programmées et vont se dérouler du 1er au 8 mars 2019 sur les différents sites de la ville de N'Djamena.



Les questions des journalistes ont portées sur le respect des programmes établis, l’impact de la SENAFET dans la vie artistiques de la femme tchadienne et l'apport du financement du ministère de la Culture pour cet évènement.



« On a vraiment renouvelé la création artistique des femmes tchadiennes sur sept disciplines, notamment les contes, le théâtre, la danse, la musique et les défilés des modes qui permettront d’apprécier la qualité de la couture de la femme tchadienne. Le ministère en charge du tourisme nous a donné un peu d'argent l’année dernière, mais cette année nous voulons de plus, maintenant il est très tôt de parler de l’argent », explique Mme. Mariam Maiboula, présidente de la SENAFET.