Tchad : les femmes de Bébédjia réclament des candidatures légitimes pour les prochaines élections

Le 07 septembre dernier, lors d’une réunion de sensibilisation, les femmes et cadres de Bébédjia se sont engagés à participer activement aux prochaines échéances électorales. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Pouvoir économique des femmes et leadership féminin ».



Les femmes issues de différents partis politiques et associations ont formulé plusieurs recommandations. Parmi celles-ci, le refus catégorique de toute candidature imposée sans leur consentement, et un soutien indéfectible à toute candidature féminine légitimée par la base, sans distinction politique ou associative.



Elles ont également appelé à une collaboration étroite avec leurs sœurs leaders de N'Djamena, pour proposer des candidatures solides. L’objectif de ces recommandations est d’assurer la légitimité des femmes dans le processus électoral, en leur permettant de choisir librement leurs représentants.



Cette initiative vise à éviter les divisions au sein de la communauté, qui peuvent souvent découler de candidatures imposées.



Enfin, les femmes de Bébédjia soulignent que la fonction première des élections est de permettre aux citoyens de choisir leurs représentants de manière libre et transparente, afin de renforcer l'unité et la paix durable, un objectif prôné par les plus hautes autorités du pays.