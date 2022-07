Tchad : les femmes du Kanem découvrent les techniques de conservation des produits

La session de formation des jeunes filles et femmes en technique de transformation et de conservation des produits locaux par l'ONG ADESOL, a pris fin à Mao, au bureau ADESOL de Mao, le 3 juillet 2022.

C’était en présence des responsables de l'ONG ADESOL.



Durant deux jours, les participantes ont été formées par Mme Aché Bougoudi, sur la technique de transformation et de conservation des produits locaux : jus de datte, farine enrichie, datte avec huile et farine, sirop de tamarin et viande séchée poivrée.



L'objectif de cette formation est d'autonomiser les jeunes filles et femmes. La formatrice a ajouté que le jus de datte est fabriqué à base de la datte du Kanem. « Avec les autres dattes, c'est impossible », a-t-elle précisé.



Enfin, les participantes ont remercié l'ONG ADESOL et indiqué qu'elles formeront d'autres personnes.