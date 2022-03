Tchad : les femmes du Lac souhaitent des unités industrielles de transformation

À l'instar d'autres femmes du pays, les femmes de la province du Lac ne sont pas du reste. Toutes les couches de la place ont honoré de leur présence lors de la clôture des activités de la SENAFET célébrée sous le thème : "femme tchadienne au cœur de la transition : enjeux et perspectives", couplée à la célébration de la Journée internationale de la femme ce 8 mars à Bol.



La présidente du comité d'organisation Kaka Adoum Mbodou Mbami a a laissé entendre que le thème choisi n'est pas fortuit. Elle a expliqué l'intérêt accordé à la femme tchadienne par les plus hautes autorités de la transition.



Les femmes du Lac recommandent au gouvernement la construction et l'équipement d'unités de transformations des différents produits agro-sylvo-pastoraux et la mise à disposition des matériels agricoles au profit des femmes vivant en milieu rural. Par ailleurs elles renouvellent leur soutien indéfectible au président du Conseil militaire de transition.



Clôturant les activités, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, a appelé les femmes à s’impliquer pour la réussite de la transition. Le premier magistrat de la province a exhorté les femmes des différents groupements et associations à redorer le blason en cette période de transition pour en tirer des résultats probants qui permettront l'épanouissement de la femme tchadienne.



Pour agrémenter cette journée festive, un gigantesque défilé a été organisé. Ce sont les filles des différents établissements scolaires, les femmes de différents groupements et associations qui ont défilé, sous l’admiration de toute la population du Lac.