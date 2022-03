Tchad : les femmes du Salamat célèbrent la Journée internationale de la femme

La province du Salamat célèbre la journée internationale de la femme édition 2022 par une cérémonie officielle organisée ce 8 mars à la place de l'indépendance de la ville d'Am-Timan. Les festivités ont été présidées par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam



Les femmes de la province du Salamat se sont mobilisées pour donner un cachet particulier à la SENAFET (Semaine nationale de la femme tchadienne) organisée du 1er au 7 mars à Aboudeïa, et la Journée internationale de la femme (JIF). Déjà durant une semaine, elles se sont appesanties sur différentes activités, notamment des conférence-débats, activités sportives et autres.



Toutes les séances sont réalisées brillamment sous le thème : « femme tchadienne au cœur de la transition : enjeux et perspectives ».



Forte de ces acquis, la présidente du comité d'organisation, Amal Mahamout a salué les diverses contributions de tous ceux qui ont permis l'organisation de la SENAFET et de la JIF. Elle a ajouté que malgré les difficultés, les activités programmées ont été effectivement réalisées.



Pour la déléguée de la femme de la famille et de la protection de l'enfance, Fatimé Ali Ousmane, la participation massive des femmes au dialogue national inclusif est un atout indispensable.



Le bitumage de la route Am-Timan - Mongo, la création d'une université, l'octroi de crédit aux femmes rurales et autres, ont constitué le socle des recommandations.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a relevé que la femme est une actrice important dans la conduite de la transition. Selon lui, elle joue un rôle primordial dans la mise en œuvre des mécanismes des organes de la transition.



Un important défilé a été organisé pour clôturer la cérémonie.