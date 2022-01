Tchad : les femmes enseignantes et chercheurs contre leur marginalisation

Les membres de l'Association des femmes enseignantes et chercheurs du supérieur au Tchad (AFECST) ont présenté ce 15 janvier leurs doléances à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, au cours d'une cérémonie de voeux du nouvel an au restaurant Layalina.



La présidente de l'AFECST, Dr. Sabine Djimoko, suggère :

- la création d'une cellule genre au sein du ministère ;

- l'octroi d'une ligne de budget sensible au genre ;

- la nomination des femmes à la présidence des institutions d'enseignement supérieur ;

- l'intégration des femmes ayant l'aptitude et le grade d'enseigner au supérieur.



La ministre Lydie Beassemda assure qu'une stratégie sera mise en place pour appliquer les engagements du Tchad en matière de droits de la femme.



​En perspective, elle cite notamment un projet financé par l'ambassade de France visant les doctorants.