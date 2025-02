Tchad : les femmes et l’alcool, un fléau grandissant dans la société tchadienne

L’un des fléaux majeurs au Tchad est la consommation excessive d’alcool par les femmes. Ce phénomène constitue un véritable problème social, affectant non seulement les individus, mais aussi les familles et la société dans son ensemble. De nombreuses femmes tchadiennes s’adonnent à la boisson, fréquentant bars, boîtes de nuit, alimentations et hôtels.



Malheureusement, une grande partie d’entre elles sont des femmes mariées, qui accordent plus d’importance à l’alcool qu’à leurs responsabilités familiales. Cette situation entraîne un déséquilibre au sein des foyers, où les enfants sont souvent négligés et mal encadrés.



En ne jouant pas leur rôle de mère ou de femme au foyer, ces femmes compromettent l’éducation de leurs enfants. Pendant que le père est au travail, la mère, absorbée par sa consommation d’alcool, ne peut assurer un environnement stable et éducatif pour sa famille. Cette attitude engendre souvent des tensions conjugales.



À leur retour du travail, les maris se retrouvent confrontés à des conflits avec leurs épouses, ce qui peut pousser certains à chercher du réconfort ailleurs. Par ailleurs, sous l’emprise de l’alcool, certaines femmes perdent leur dignité et se laissent séduire par d’autres hommes, entraînant infidélité et manque de respect des enfants envers leurs parents.



Cette dépendance à l’alcool ternit également l’image de la femme dans la société tchadienne. Une femme qui se laisse dominer par l’alcool perd non seulement le respect de son entourage, mais aussi sa place en tant que pilier de la famille et de la communauté.



Il est donc urgent de sensibiliser les femmes et la société toute entière aux conséquences désastreuses de l’alcoolisme. Des mesures éducatives et préventives doivent être mises en place pour aider ces femmes à retrouver leur rôle essentiel au sein de la famille, et à préserver leur dignité.