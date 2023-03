Tchad : les femmes journalistes de Vision FM appellent à relever les défis de la société en perpétuelle mutation

Dans son intervention, Ramadji Victoria a souligné que la SENAFT est un cadre de réflexion et de brassage permettant de toucher du doigt les maux qui minent le développement des femmes et des filles afin de relever les défis auxquels elles font face. Elle a également illustré la capacité des femmes à franchir les obstacles et leurs avancées dans le monde des médias. Selon elle, les autorités ont accordé une semaine à la femme tchadienne pour mettre en exergue sa contribution à la société, il ne faut donc pas voir seulement le caractère festif de la semaine mais aussi penser à relever les défis.



De son côté, Mbaïamdené Francine s’est penchée sur l’avantage d’une journaliste dans une société en perpétuelle mutation et sur les difficultés d’accès à l’information. Elle a expliqué que les femmes journalistes ont tendance à moins couvrir les sujets politiques ou économiques dans les rédactions, et davantage des sujets dits “doux” tels que la santé, l’éducation et la reproduction. Elle a également abordé les obstacles rencontrés par les femmes journalistes, tels que l’accès à l’information, la jalousie des hommes et des femmes, l’intimidation, le manque de considération et le clientélisme. Elle a invité les femmes journalistes à être objectives et à s’informer dans l’éthique et la déontologie du métier afin de relever les défis.