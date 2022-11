Tchad : "les femmes sont nos âmes", nouveau recueil de Attom Abdoulaye Soumaïne

Ce recueil de 68 pages est subdivisé en 47 chapitres. Dans ce poème, Attom Abdoulaye, évoque plusieurs problématiques sociétales que vivent les femmes, notamment le mariage précoce, la dépigmentation, le divorce, les violences basées sur le genre (VBG), le cancer de sein et l’avortement.



L’auteur explique que son ouvrage ne décrit non pas seulement les maux de femmes mais loue le courage, le combat et la détermination des femmes qui sont à la quête de leurs droits au profit de leur bien-être en particulier et de celui de la société d’une manière générale.



Dans cet extrait, l’auteur exprime ses hommages aux femmes. « Ces âmes ne sont pas infâmes, elles sont élégantes et classes. Dans nos cœurs, elles ont leurs places. Les femmes sont nos grands amours. Nous les aimons avec mamours. Ces amours sont sensibles et gentes. Ces créatures sont intelligentes. Les femmes sont également belles, bien éduquées, ne sont pas rebelles. Elles méritent d'être surtout libres. Je milite pour leurs droits en tant que félibre. Elles ne doivent pas être violées et violentées ! Nous devons les respecter dans nos sociétés ! Ces personnes sont nos sœurs, tantes et mères. Nous refusons qu'elles mènent une vie amère. »



Attom Abdoulaye Soumaïne est titulaire d'un Master en histoire des relations internationales, auteur de deux autres recueils de poèmes. Le premier intitulé « LE VACARME DE MON CARME » et le second « LA PLUME LIBRE D'UN HELIBRE ».