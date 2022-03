Tchad : les festivités de la SENAFET lancées par les femmes du ministère de l'Économie

Les femmes du ministère de l'Economie, de Planification et de la Coopération internationale et les institutions sous tutelle, ont lancé les festivités de la semaine nationale de la femme tchadienne, le mercredi 02 mars 2022, dans les locaux dudit ministère.



Dans son mot de lancement officiel des festivités de la SENAFET, Mme Royoumta Madingué, secrétaire général adjointe du ministère, invite ses sœurs à s'organiser pour que les activités retenues soient vécues dans de très bonnes conditions. Bien plus, que le manque de ressources financières ne soit pas un frein pour la réussite de la semaine, indique-t-elle.



Selon elle, le 08 mars n'est pas seulement une affaire le pagne et de défilé, mais plutôt un moment de pouvoir penser sur l'apport de la femme par rapport à la construction du Tchad. Mme Midebel Madjidanoum Mbaidanoum, directrice général adjointe de l'Économie, par ailleurs, présidente du comité d'organisation, a rappelé que la JIF est une date qui symbolise la libération de la femme, adoptée par les Nations-Unies et qui se célèbre annuellement sous différents thèmes.



Pour le 08 mars 2022, le thème retenu est : « l’Egalité aujourd'hui, pour un développement durable ». En tenant compte de la situation que traverse le Tchad, le thème national retenu est : « Femme tchadienne au cœur de la transition : enjeux et perspectives ».



Mme Midebel définit la SENAFET comme un cadre de réflexion, d'échange d'expériences et de brassage entre les femmes de toutes les couches sociales. Ainsi, du 01er au 07 mars, il est prévu des activités suivantes : une présentation de la Politique Nationale Genre (PNG), une journée d'information sur les activités des Structures sous tutelle du MEPDCI tels que : le RGPH3 le SPONGAH, deux tables-rondes et une conférence-débat. Ces activités seront