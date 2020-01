Tchad : les filles sensibilisées sur les mauvaises pratiques en milieu scolaire

La Maison de la femme, dans sa mission de lutte pour l’autonomisation de la femme, a organisé lundi une conférence débat sur le thème : « les gestions des règles, les grossesses et avortements clandestins en milieu scolaire ». L'évènement a eu lieu avec la participation de plusieurs femmes et filles des différents lycées de la ville N’Djamena.



D’après la directrice de la Maison nationale de la femme, Mme. Amina Priscille Longoh, "nous avons l’obligation d’offrir ce cadre d’échange aux jeunes filles pour discuter avec des experts de la question intime afin de pouvoir les accompagner à bien surpasser leur période de puberté. Pour avoir des futures femmes leaders, il faut investir dans le capital humain actuel, et ça c’est notre responsabilité."