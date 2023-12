Ce samedi 16 décembre 2023, les forces de défense et de sécurité ont vôté pour le référendum constitutionnel à Goz-Beïda, dans la province du Sila. L'opération a été lancée par le gouverneur du Sila, Ismeïl Yamouda Djorbo, également Président du CONOREC provincial, en présence du chef de mission de la CONOREC, Mahamat Hassan Tahir, du ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, et du conseiller national de transition, Hamit Ibrahim Moustapha.