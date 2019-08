Tchad : les forces de l'ordre tentent de déloger les occupants du Sultanat d'Abéché

Une vingtaine de véhicules des forces de l'ordre encerclent le Palais depuis 16 heures, tandis que l'attroupement des civils n'a fait qu'augmenter, portant leur nombre à plusieurs centaines.



"Nous allons mourir ici, personne ne peut changer la destinée de notre Royaume, si ce n'est pas Dieu", a déclaré un manifestant.



"Depuis hier, nous ne voyons que des forces de sécurité. Nous ne comprenons rien de la situation. Nous ne laisserons pas le Palais. Ce qui appartient à notre grand-père, nous mourrons martyr", a affirmé Zara, une manifestante présente sur les lieux depuis hier.



Le cri "Allahou Akbar" est entendu et chanté par la foule.



Une tente a été dressée devant le Palais pour les femmes qui lisent les versets coraniques, tandis que les hommes occupent la cour du Palais.



"Notre réaction est vivement coercitive avec la réaction de la population abéchoise. On veut vraiment savoir si on est dans une situation démocratique ou dictatoriale. On ne peut pas venir exproprier le bien d'autrui sans son avis et sans préavis. On est prêt à mourir pour notre bien. C'est notre propriété. Nous, on ne doit pas sortir pour lui laisser cette place. C'est notre symbole", a indiqué un membre de la famille Royale.



D'après un autre manifestant, "les forces de l'ordre disent avoir reçu l'ordre de nous déloger. Nous sommes allés voir le gouverneur, il dit que l'ordre vient d'en haut".



En fin de journée, un véhicule militaire à vitres fumées s'est approché du portail, avant de repartir quelques minutes après.