Tchad : les forces de police sensibilisées sur la protection des mineurs

Le directeur général adjoint de la Police nationale, a présidé vendredi l'ouverture d'un atelier pluridisciplinaire sur le renforcement des capacités des acteurs responsables de la prise en charge des mineurs victimes, en présence des représentants de l'OIF, de l'Ambassade de France au Tchad, et du secrétariat général du Réseau international francophone de Formation policière (Francopol).



L'atelier de formation et de sensibilisation, destiné aux forces de police et aux acteurs concernés, est organisé par le Francopol. Il comprend des exposés, cours et exercices pratiques.



Il est encadré par des formateurs venus du Burkina Faso, de la France et de la Belgique.



Une trentaine de participants prennent part aux travaux qui dureront trois jours.



"L'objectif recherché à travers cet atelier vise essentiellement à renforcer la coopération et développer les outils d'identification des mineurs en conflit avec la loi ou en contact avec la loi", a souligné Benguela Guidjinga, directeur général adjoint de la Police nationale.



Ces outils doivent se développer "à travers des fichiers pour asseoir une base de données fiable et accessible pour identifier les problèmes réels dont souffrent les enfants et d'apporter des réponses idoines afin d'élaborer des projets pilotes, la mise sur pied d'un mécanisme de coordination des forces de police et autres acteurs clés impliqués dans la gestion des cas intéressants les mineurs, en synergie d'action", a ajouté Benguela Guidjinga.



Francopol est une association de concertation et de coopération, créée en septembre 2008, qui a pour but de favoriser la mise en commun des meilleures pratiques, des recherches et des réflexions en rapport avec la formation et l’expertise policière.