Tchad : les forces de sécurité lancent l'opération "l'harmattan" à N'Djamena

Une commission mixte des forces de sécurité a lancé samedi l'opération "l'harmattan" dans la capitale pour lutter contre l'insécurité. L'opération, programmée dans le plus grand secret, a été lancée dans plusieurs secteurs, notamment dans les 1er, 5ème et 8ème arrondissements. Elle mobilise des centaines d'hommes.



La commission mixte est composée notamment de la garde nomade, de la gendarmerie et de la police.



"L'opération a été montée dans la plus grande discrétion et préparée depuis trois, quatre semaines", a déclaré le général Souleyman Abakar Adam, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration. ​L'opération sera étendue à l'ensemble du territoire national.



Au quartier communément appelé "Roma" au quartier Ndjari dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, plusieurs hangars de fortune ont été détruits tandis qu'une quarantaine de personnes ont été arrêtées. Le lieu serait réputé pour des trafics en tous genres et la consommation de drogue.



Vendredi, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoïnati, a présenté un bilan semestriel des opérations sécuritaires réalisées par ses forces.