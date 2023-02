Tchad : les forces vives du Ouaddaï se penchent sur le plan de développement de la province

Cet atelier, qui s'étend sur quatre jours, a pour objectif de finaliser et d'identifier les axes stratégiques et les actions prioritaires du plan de développement provincial révisé, en se basant sur les informations contenues dans les rapports du bilan. Il vise également à mettre en cohérence les résultats de l'étude afin de valider le plan de développement provincial 2017-2021.



Le coordinateur de la cellule de coordination du programme de coopération Tchad-Unicef, Ngarmehom Ngahamdo, a souligné que l'objectif de cet atelier est de valider le contenu du rapport bilan et d'identifier les axes stratégiques sur la base des défis de développement de la province.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a exprimé sa satisfaction quant au choix de la province par le ministère de la prospective économique et des partenariats internationaux pour être l'une des provinces pilotes de ce projet. Il a expliqué que l'objectif de ce projet est de doter les collectivités territoriales décentralisées des outils de planification. Il a également souligné que le processus de validation implique la participation de tous les acteurs déconcentrés de la province pour une meilleure appropriation.



Le développement de la province du Ouaddaï est un enjeu majeur pour les autorités locales et la population de la région. La tenue de cet atelier de validation est une étape importante dans la mise en œuvre du plan de développement provincial 2017-2021, qui doit être révisé pour répondre aux défis de développement actuels et futurs. La participation de tous les acteurs déconcentrés de la province garantit une meilleure prise en compte des besoins et des priorités de chaque secteur, pour une planification plus efficace et un développement durable de la province.