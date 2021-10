Tchad : "les inégalités commencent dès l’entrée à l’école" (Banque mondiale)

« Le rapport sur les avantages économiques d’une société post COVID-19 soucieuse de l’égalité des genres au Tchad » de la Banque mondiale analyse toutes les formes d'inégalité de genres, évalue leur impact économique et propose au gouvernement des options de politiques économiques pour y remédier.



Le rapport note que les inégalités commencent dès l’entrée à l’école. Bien que l’écart d’assiduité scolaire entre les filles et les garçons tchadiens se soit réduit ces dernières années, les filles ont toujours des niveaux d'éducation et des résultats d'apprentissage inférieurs à ceux des garçons.



La réduction des inégalités entre les sexes pourrait potentiellement augmenter le PIB par habitant jusqu'à 13,5 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de référence.



Le rapport souligne la nécessité d'améliorer la productivité des femmes ; les résultats d'apprentissage des filles scolarisées ; et réduire la prévalence du mariage des enfants et des grossesses précoces.