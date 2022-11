Tchad : "les instances de la transition doivent se consacrer à l’essentiel", Saleh Kebzabo

"Les instances de la Transition doivent se consacrer à l’essentiel. Dans l’essentiel, il y a les activités courantes de continuité de l’Etat, notamment le raffermissement de la paix, de la stabilité du pays et les urgences sociales. Mais principalement, c’est la bonne préparation des consultations générales et surtout la bonne tenue des élections, avec des résultats reflétant la vérité des urnes, missions prioritaires des autorités de la Transition", a énuméré Saleh Kebzabo.



Le chef du gouvernement a ajouté que l’essentiel des efforts doit être consacré à toutes les activités en amont de la tenue des élections générales. Pour ce faire, la mobilisation des ressources est primordiale. Elle doit commencer immédiatement, et dès le premier semestre de la période de transition et se poursuivre sur les 24 mois de transition.



"Mon Gouvernement s’attellera à amplifier le plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires à la bonne conduite de la période de Transition", a indiqué le premier ministre.