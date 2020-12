TCHAD Tchad : les instructions du président pour mettre fin à certaines pratiques au Barh El Gazel

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Décembre 2020









Mahamat Zene Bada a rappelé que le chef de l'État a accédé à toutes les doléances de la population mais a fait savoir qu'il a deux choses à dire. Il a expliqué que la rencontre a un but précis pour donner des instructions et orientations du chef de l'État face à plusieurs problèmes rencontrés dans la province du Barh El Gazel. Premièrement, le chef de l'État a instruit que ceux qui sont partis en rébellion soient ramenés. "Les meilleurs du Barh El Gazel sont avec lui, dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, au sein de l'administration", rappelle Zene Bada qui précise que la voie de l'hostilité ne mène à rien.



Deuxièmement, Zene Bada a insisté sur l'unité des fils de la province, au risque d'être absents du partage de la richesse du pays. Le secrétaire général du MPS a précisé que le chef de l'État aime la province du Barh El Gazel. Pour preuve, il y est venu 22 fois. "Au nom du président, nous vous donnons les instructions et orientations. Il n'y a pas de débat. (...) Les instructions sont très claires (...) Le président nous a envoyé pour vous dire à vous, cadres du MPS, avant de retourner à N'Djamena, que vous devez mettre fin à certaines choses : au sein du MPS, il ne doit plus y avoir des divisions. Tel est différent, ça, il n'y a plus. Soyez unis. Quand le président dit quelque chose, les cadres doivent mettre en place un comité de suivi".

Mahamat Zene Bada affirme qu'il n'y a pas de propriétaire ou locataire du parti : Soyez unis, laissez tomber la division, ça ne vous amènera nulle part. Au sein du MPS, nous ne voulons pas de ça. Peu importe la personne, il n'y a pas de propriétaire ou de locataire du MPS. Le MPS c'est pour tout le monde, pour tous les militants. Vous êtes tous pareils.



Même si mes propos sont un peu dures, ils sont nécessaires. Il faut aller sur la base de l'unité. Nous n'accepterons plus de la division, que ce soit au niveau du secrétariat général du MPS ou du président. Chaque chose on subdivise en deux ? Pourquoi pour tout le Tchad tout est bon sauf quand c'est pour Moussoro ? Pourquoi ? Deux comités islamiques, deux ligues de football, deux MPS, etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout à l'heure vous l'avez entendu de la bouche du président mais il n'y avait pas certains détails qu'il ne pouvait dire devant les gens. Arrêtez ça afin que nous amenons le Barh El Gazel vers l'avant. Même si ce que je dis est dur à entendre, écoutez moi. Voilà mon message. Paix à vous.

