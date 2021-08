Tchad : les jeunes de Haraze-Mangueigne lancent un cri d'alarme face au sous-développement

Dans cette lettre, les associations informent que le département de Haraze-Mangueigne qui est l'un des trois départements de la Province du Salamat, reste le plus défavorisé en matière de développement et quasiment oublié. Haraze-Mangueigne est enclavé durant six mois, allant de juin à décembre.



L'hôpital de district qui a connu la pause de sa première pierre en mars 2004, demeure toujours inachevé. Selon les signataires, les jeunes du département ne sont pas associés à la gestion de la chose publique. La lettre précise que l’insuffisance des infrastructures publiques, le manque d'emploi et la carence de l'auto-emploi handicapent le décollage socioéconomique du département.



La promotion du genre a aussi du plomb dans l'aile au niveau dudit département. Au vu de ce constat, les associations à savoir : AJDRED, SESDEV, ATUDDH, AFASS, UJHM et ASCOFIS, après avoir soutenu le CMT et ses actions, demandent au président du CMT de bien vouloir se pencher sur leurs différentes préoccupations afin d'aider le département à se tenir debout.