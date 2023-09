Tchad : les jeunes de Miandoum s'engagent pour un site pétrolier plus sécurisé

Dirigée par le président de l'association, Djegolnodji Mbaidje, la campagne s'étend du village Meurmeouel à Ngalaba, en passant par Mainkery, Bendoh et Man-boye. Le message central de la campagne est la protection de l'environnement et des biens publics, avec un accent particulier sur les installations pétrolières. Djegolnodji Mbaidje a souligné l'importance de sensibiliser les jeunes de la région afin de prévenir les vols de câbles électriques, un acte criminel qui a déjà causé des décès.



Lors des échanges avec les populations locales, plusieurs solutions ont été discutées. Parmi celles-ci figure le recrutement de jeunes issus des villages du site pétrolier pour surveiller les puits et renforcer leurs compétences en entrepreneuriat.



La coordination de la sécurité des installations, basée à Miandoum, s'est associée à l'équipe de sensibilisation à partir du village Mainkery pour la poursuite de la tournée. Le chef de canton de Miandoum, Hongmbaye Djasro, et le conseiller de la coordination, Ousmane Hassane Ousmane, ont également exprimé leur soutien à cette initiative.



La campagne de sensibilisation menée par l'Association des Jeunes pour le Développement de la Sous-préfecture de Miandoum intervient à la suite d'une série de vols de câbles électriques dans les installations pétrolières, ayant entraîné des arrestations, des actes de torture et même des décès. Elle vise à créer une prise de conscience collective et à mettre fin à ces pratiques nuisibles pour la sécurité et le développement de la région.