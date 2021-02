Tchad : les jeunes de l'UNDR rejettent le candidat unique de l'Alliance Victoire

"Au moment où nous étions en train de préparer notre installation, nous avons appris les manoeuvres du pouvoir qui a réussi à infiltrer l'Alliance Victoire pour faire passer un poussin politique qui n'a ni base, ni militants, au détriment des poids lourds. Cela montre à suffisance que le pouvoir a peur de rencontrer sur son chemin notre président national Saleh Kebzabo".

L'Union des jeunes pour le renouveau (UJR) du parti UNDR a installé jeudi les nouveaux membres de son bureau exécutif national et régional pour la ville de N'Djamena. La cérémonie d'installation a eu lieu au siège de l'UNDR, à Chagoua dans le 7ème arrondissement, en présence de Saleh Kebzabo, président du parti.Himi Charles, président provincial pour la ville de N'Djamena, a fustigé la désignation du candidat de l'Alliance Victoire :L'UJR de la ville de N'Djamena exprime son rejet du candidat désigné par l'Alliance Victoire. "Nous ne sommes pas prêts à nous engager derrière un guignol politique", indique Himi Charles. Il exhorte le bureau exécutif et le président national de prendre en compte leurs propositions "pour une victoire écrasante aux élections présidentielles d'avril 2021".Selon les membres de l'UJR de N'Djamena, "il est inadmissible et même impossible que des groupuscules décident à (leur) place". Ils ajoutent que "les tchadiens ne laisseront plus leur pays dans les mains des bandits de grand chemin".La section de l'UJR lance un appel à la communauté internationale pour "se ranger du côté du peuple".Pour sa part, Saleh Kebzabo demande aux jeunes du parti de ne pas se laisser détourner : "Vous devez être l'arme suprême du parti. (...) Ne vous laissez berner par personne. Seul l'UNDR est votre idéal (...) Poursuivez votre chemin pour la libération du peuple, jusqu'à la victoire finale".