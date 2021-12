Tchad : les jeunes du Mayo Kebbi Ouest réclament de l’emploi et de la sécurité

Les participants au preforum des jeunes de la province du Mayo Kebbi Ouest recommandent entre autres au gouvernement de d'appuyer techniquement et financièrement l'auto emploi des jeunes, de promouvoir les initiatives porteuses de développement en faveur de la jeunesse, des femmes et des personnes vulnérables, de finaliser tous les projets en cours et en arrêt au Mayo Kebbi Ouest, de doter la province des structures d'accueil des jeunes, de faciliter l'intégration des jeunes diplômés à la fonction publique, d'inciter les jeunes dans la gestion des affaires publiques et politiques et de renforcer la lutte contre l'insécurité afin de faire face au phénomène d'enlèvement de personnes contre rançons.



Ils demandent aux partenaires techniques et financiers, de continuer à appuyer les structures des jeunes pour leurs autonomisation et leurs émancipations et de vulgariser la formation des paires éducateurs dans tous les départements de la province du Mayo Kebbi Ouest.



Ce sont 100 jeunes qui ont pris part à ce preforum organisé à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest pendant deux jours. Le gouverneur de la province Zilhoubé Pafalet Pataïdang a ouvert et clôturé les travaux qui ont réuni les jeunes issues des cinq départements que compte le Mayo Kebbi Ouest.



Les échanges ont posé les jalons de la 2ème édition du forum national de la jeunesse du Tchad qui se tiendra à N'Djamena à partir du 27 décembre dans l'optique de trouver des solutions aux maux qui minent la jeunesse dans son ensemble.