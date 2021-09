Tchad : les jeunes du Ouaddaï débattent sur la culture de la paix et l'engagement civique

ABÉCHE - Le projet de sensibilisation sur la culture de la paix et l'engagement civique et électoral, piloté par l'Association étoiles des jeunes pour la culture et le développement, a organisé le 4 septembre un forum d'échange sur la culture de la paix.



L'évènement d'une journée a regroupé plusieurs représentants des jeunes de la ville d'Abéché. Placée sous le thème de "l'engagement de la culture de paix au sein de la jeunesse", la rencontre a permis aux jeunes de partager leurs idées.



Le paneliste Saleh Souloum a invité les jeunes à avoir un esprit d'unité nationale entre eux, à faire preuve d'amour et de cohésion sociale afin de bâtir un Tchad meilleur.



Il a expliqué que l'engagement civique et électoral n'est pas l'affaire seulement des dirigeants mais qu'il revient à chaque jeune de s'impliquer pour apporter sa contribution.



Le président de l'Association étoiles des jeunes d'Abéché, Hassan Abdoulaye Hassan, a fait un bref aperçu des réalisations de son organisation, avant de se pencher sur le bienfondé de la culture de la paix.