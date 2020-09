Tchad : les jeunes échangent sur la cohabitation pacifique à Abéché pour la Journée de la paix

À l'occasion de la Journée internationale de la paix qui est célébrée tous les 21 septembre, l'association "Moi, Toi, Nous Ensemble", en partenariat avec l'association des ambassadeurs Libres Ensemble section d'Abéché, a organisé lundi un atelier d'échange et de sensibilisation sur la cohabitation pacifique pour un Tchad meilleur et une paix durable au lycée Hissein Mahamat Itno d'Abéché.



Au total, ce sont une trentaine de jeunes qui ont pris part à cette séance d'échange sur la question du vivre ensemble, l'amour de la patrie, la culture de la citoyenneté et bien d'autres sous-thèmes pour consolider l'amour des uns et des autres, l'unité, le pardon, la tolérance, la prise de conscience, la paix en soi et avec les autres, mais aussi et surtout éviter les maux qui empêchent la cohésion sociale.