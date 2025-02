Tchad : les jeunes filles raffolent les vêtements issus de la friperie

Communément appelée « gondja », la friperie se traduit par les vêtements usés. Cependant, les jeunes filles sont les plus attirées par ces habits de seconde main, dit-on élégants, et à moindre prix.



Il faut faire un tour dans les différents marchés de la capitale, pour se rendre à l'évidence. Dans les circuits de distribution traditionnels, les consommatrices se lancent comme dans une chasse au trésor, pour fouiller, dénicher le produit rare à vil prix.



Au-delà du point de vente physique, notamment les différents marchés de la ville de Ndjamena et quelques boutiques au quartier, il existe des pages Facebook de vente des vêtements de seconde main en ligne. Dans les marchés Dembé et central, l’on observe un nombre important des filles à la recherche de l'élégance à bas prix. Elles s'adonnent à cette vente par motivation économique.



Car les vêtements de classe boutique coûtent chers, pour ces filles issues de ménages pauvres, ces habits sont à la hauteur de leurs revenus. Selon Eliate Nodjidéné, « j’achète les habits de seconde main parce que ça dure plus que ceux des prêts à porter. Et les prix sont abordables, ces « gondja » sont des vêtements uniques, tu ne trouves pas le même modèle ailleurs », confie-t-elle.



Une autre confirme, « ces habits dits de seconde main, dont on ne connait le lieu de provenance, sont à la portée des pauvres. Une robe ou une chaussure que tu achètes ici à 3000, tu peux la trouver à 15 000 ailleurs. Je ne vois aucune différence entre seconde main et classe boutique », relève Josiane, rencontrée au marché de Dembé.



Même si ces vêtements issus de la friperie sont à la portée de tout le monde, il est important de bien les désinfecter avant de les porter. Car on entend par seconde main, un habit déjà utilisé. Il existe des maladies de la peau. Toutefois, sur le plan environnemental, ces friperies constituent un déchet.



Et sur le plan de l’industrie textile, la friperie freine la consommation des produits locaux.