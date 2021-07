Tchad : les jeunes partagent leurs expériences entrepreneuriales au "Café Amdaradir" d'Abéché

Un panel composé de Dr. Roumane Moukhtar, Khouzefi Issaka Doud-bane, Mariam Ismaël, Teyan Nadège et Attié Azolo a animé les échanges axés sur la question de l'entrepreneuriat à Abéché.



Dr. Roumane Moukhtar a affirmé que pour entreprendre, il faut oser et prendre des risques. "On peut entreprendre dans plusieurs domaines mais il y a des domaines que l'on peut bien maîtriser pour réduire les risques de perte. Même en perdant on apprend toujours", a-t-elle souligné.



Parlant des thématiques du développement, notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province du Ouaddaï, Dr. Roumane Moukhtar a relevé que les aliments doivent être disponibles et accessibles. La population ne doit pas sombrer dans la faim. Ainsi, les jeunes doivent commencer à produire localement ds aliments pour renforcer la sécurité alimentaire.



​Elle a exhorté les jeunes à entreprendre dans les activités telles que la culture maraîchère, saisonnière ou de contre saison, le commerce, l'élevage et l'agriculture pour développer la province du Ouaddaï voire le Tchad.