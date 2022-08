Tchad : les jeunes volontaires pour la paix et la réconciliation lancent un ultime appel au dialogue

L'association des jeunes volontaires pour la paix et la réconciliation nationale au Tchad a lancé ce 19 août un appel à toutes les formations politiques, syndicats, associations de la société civile et organisations des femmes et des jeunes pour "prendre leur courage à deux mains et participer au dialogue national inclusif".



Le président de l'association Hissein Barkadeï Mahamat salue l'accord de paix de Doha et exhorte tous les mouvements politico-militaires à abandonner la lutte armée, participera au dialogue national et apporter leur contribution à l'effort de développement.



D'après Hissein Barkadeï Mahamat, seul le dialogue permettra aux tchadiens de "se retrouver autour d'une table pour discuter et échanger sur les maux qui minent notre pays".