Tchad : les journalistes communautaires formés sur les fake news, les rumeurs et la désinformation par l'OIF

Cette initiative, financée par l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), avait pour objectif de renforcer les compétences des journalistes des radios communautaires en matière de vérification des faits et de sensibilisation de la population aux dangers de la désinformation, en diffusant des contenus culturels pertinents et adaptés aux réalités locales (intox, fake news, rumeurs et infox).



La formation a rassemblé le Centre pour la Communication et le Développement Durable pour Tous (CECOSDA) du Cameroun, ainsi que des journalistes membres des réseaux des médias communautaires de Centrafrique (RMCC) et des journalistes de certaines radios communautaires du Tchad.



Cette deuxième édition de l'atelier de valorisation des jumelages des initiatives a permis de présenter les résultats obtenus, les meilleures pratiques développées, et les connaissances acquises. De plus, elle a offert un espace d'échange sur les nouveaux enjeux, défis et pratiques liés à la lutte contre la désinformation dans l'espace francophone, en mettant l'accent sur des sujets spécifiques.



Enfin, cette formation a également permis de partager les dernières actualités du projet de lutte contre la désinformation de l'OIF, dans le but d'encourager de nouvelles initiatives francophones dans ce domaine, tout en recueillant des recommandations de ces initiatives pour renforcer la pertinence du projet phare de l'OIF et améliorer la mise en réseau des acteurs impliqués dans la lutte contre la désinformation.



Gabdibé Daba Providence, la coordinatrice du réseau JCAC au Tchad, a souligné l'importance cruciale de cette formation, particulièrement en ces temps où les avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle, amplifient les phénomènes de désinformation et semant la confusion parmi les auditeurs, téléspectateurs et lecteurs des journaux en ligne. Elle considère cette formation comme une réussite totale, permettant aux journalistes tchadiens de disposer des outils nécessaires pour vérifier l'information, les images et les vidéos publiées, tout en luttant contre la propagation de fausses informations par des individus malintentionnés.