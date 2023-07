Tchad : les journalistes réunis à Sarh pour le congrès de l'UJT, en réflexion sur leurs défis

Les travaux du 10ème congrès ordinaire de l'Union des Journalistes Tchadiens ont été lancés ce 12 juillet 2023 à Sarh, par le gouverneur de la province du Moyen-Chari.



Placé sous le thème : « Le journaliste tchadien face à la recrudescence des conflits et des discours de haine à l'ère du numérique », ce 10ème congrès ordinaire de l'Union des Journalistes Tchadiens réunit plus d'une centaine de journalistes venus des différents horizons du pays.



La présidente du comité d'organisation, Mme Dorothée Fakole, a souligné que ce 10ème congrès à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, permettra aux hommes et femmes des médias d'échanger ouvertement autour du thème central, afin d'avoir une vision positive du métier de journaliste.



Le président de l'Union des Journalistes Tchadiens, Abbas Mahamout, a précisé que l'UJT est aujourd'hui un acteur clé du développement en matière de consolidation de la paix, ainsi que dans la défense des droits et devoirs des journalistes tchadiens. Il a ajouté que durant son mandat, de nombreuses activités ont été organisées pour créer un environnement propice à l'UJT, dans le but de rendre l'organisation efficace et dynamique.



La vice-présidente de la Haute Autorité des Médias, Mme Eveline Fakir, a souligné que ces dernières années, la profession de journaliste semble menacée par de nombreux problèmes qui empêchent ce métier de retrouver sa noblesse d'antan. Elle a exhorté les journalistes tchadiens à faire preuve de plus de professionnalisme.



De son côté, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, s'est réjoui de l'organisation de ce 10ème congrès ordinaire dans sa province. Il a ajouté que le thème de ce congrès est révélateur et d'actualité. Il a félicité et encouragé les journalistes de la province du Moyen-Chari qui ont su gérer et traiter les informations lors des conflits que la province a connus.



Il est à noter qu'au cours de cette cérémonie de lancement officiel du 10ème congrès ordinaire, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a été élu président d'honneur de l'Union des Journalistes Tchadiens.