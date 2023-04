Tchad : les journalistes se forment sur les questions de santé

A l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé, le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), organise une formation de trois jours pour les journalistes sur les questions liées à la santé.



Cette formation qui se déroule dans un hôtel de la ville de N'Djamena, permettra aux professionnels des médias d'être mieux outillés pour aborder les problématiques de la santé et de la prévention.



La formation, qui est placée sous le thème, « les médias, acteurs de la santé au Tchad : rôles et responsabilités », a pour objectif d'initier les journalistes à la prévention et à la promotion de la santé au Tchad.



Les différents modules liés à la santé publique seront abordés durant la formation, en collaboration avec les participants.