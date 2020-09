Tchad : les journées d'actions citoyennes lancées à Abéché

Le gouverneur de la province du Ouaddai, le général Brahim Seid Mahamat, a procédé lundi au lancement de l'édition 2020 de la semaine nationale de l'arbre, au centre d'apprentissage du saint Coran Abdoulaye Ibni Abbass d'Abéché.



Il a également lancé les Journées d'actions citoyennes pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021 à l'Université Adam Barka d'Abéché.



Ces actions de citoyenneté se sont déroulées en présence des autorités civiles et militaires.



Cette mobilisation des autorités locales pour la mise en terre de jeunes plants et l'assainissement de l'Université Adam Barka d'Abéché est une réponse à l'appel du gouvernement. Une trentaine de jeunes plants ont été mis en terre dans la cour du Centre d'apprentissage du Saint Coran Abdoulaye Ibni Abbass.



Donnant le coup d'envoi de la semaine nationale de l'arbre et des journées d'actions citoyennes, le gouverneur Brahim Seid Mahamat lance un appel à toute la population à s'impliquer d'avantage pour assainir les établissements scolaires et universitaires mais aussi planter des arbres pour lutter contre la désertification.



"C'est avec les arbres qu'on trouve de l'oxygène et par lequel on vit", martèle le gouverneur. Il demande à la population de planter des arbres et de faire des actions de citoyenneté.