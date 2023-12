Tchad : les leaders communautaires de Mao sensibilisés sur la cohésion sociale

L’Association pour la Promotion des Personnes Vulnérables au Kanem (APPERVU), en partenariat avec la Fondation Acra, a organisé une campagne de sensibilisation à Mao, destinée aux leaders communautaires, et axée sur la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble.



Cette initiative s’est déroulée lors d’une causerie éducative le lundi 18 décembre 2023, dans la salle de la Croix-Rouge du Kanem. Le président de l’APPERVU, Alhadj Boukar Kolo, a exprimé sa gratitude envers tous les participants à cette rencontre, soulignant son importance cruciale.



Il a mis en évidence comment cette initiative aide les leaders communautaires et d’opinion à renforcer la cohésion sociale, au sein de leur localité. Cette campagne de sensibilisation a été financée par la Fondation Acra.