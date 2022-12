Tchad : les leaders communautaires du Moyen Chari réunis pour la consolidation de la paix

Le Comité de suivi de l'appel à la réconciliation (CSAPR), organise du 15 au 16 décembre 2022 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari, une rencontre géographique des leaders communautaires pour la consolidation de la paix.



Plus d'une quarantaine de participants venus de Koumra, Kyabé, Sandanan, Balimba, Danamadji et du Barh Koh, prennent part à cette rencontre.



L'objectif de cette rencontre est d'offrir un espace de débat citoyen aux acteurs locaux, afin qu'ils réfléchissent sur les causes des conflits et des acteurs, mais aussi d'échanger sur les causes et les approches endogènes de résolution pacifique des conflits, condition sine qua non à une paix durable au Tchad.



Le président provincial du Cadre de dialogue Intercommunautaire du Moyen Chari, Touadéré Alexis, par ailleurs président du comité d'organisation, a précisé que le CSAPR du Moyen Chari est un mécanisme endogène de prévention, de médiation et de gestion de conflit.



Il a exhorté les autorités administratives, militaires traditionnelles, les chefs de communautés, chefs de ferriques, et d'autres, de faciliter la tâche au Cadre de Dialogue dans sa quête de la recherche de la paix.



L'assistant à la coordination nationale du CSAPR, Layubé Tourdjoumane, a souligné que le CSAPR a inscrit, dans le cadre de son plan triennal 2021-2023, l'organisation des rencontres géographiques comme une des étapes importantes pour la tenue d'un forum national de réconciliation des communautés en 2023. Car c'est à travers cela que les participants pourront désigner leurs délégués qui participeront au forum national de réconciliation à venir.



Lançant officiellement les travaux de cette rencontre géographique, Deba Modalkida notifié que la volonté du CSAPR est d'impulser un dialogue franc, entre les acteurs au niveau local afin de contribuer au renforcement des liens, mais aussi à valoriser les mécanismes endogènes pour la résolution des conflits de manière pacifique.



Il a demandé aux participants de discuter sincèrement, tout en relevant les conflits qui minent la province du Moyen Chari, leurs causes et en y apportant des propositions réalistes et réalisables, dans l'optique de leur gestion.